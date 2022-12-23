В составе поезда «Таврия» Санкт-Петербург - Севастополь появились новые вагоны

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Новые вагоны в новой ливрее отправятся 23 декабря в первый рейс в составе поезда №7/8 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь.

- Мы сделали тестовую окраску. Хотим понять, насколько она понравится нашим пассажирам. Если это произойдет, все наши новые вагоны в последствии будут выглядеть именно так, - заявил Александр Ганов, гендиректор АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Как раз сегодня, 23 декабря, «Таврия» отмечает свой день рождения. Именно в этот день три года назад было возобновлено ж/д сообщение с Крымским полуостровом. Первым составом, который проехал по мосту, стал поезд №7/8 сообщением Петербург - Севастополь.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 2 января. Запрет на полеты в аэропорты юга России будет действовать еще как минимум неделю. Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года.

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