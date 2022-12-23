Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 2 января

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация вновь продлила режим временно ограничения полетов в аэропорты юга России, в то числе в крымскую столицу, сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь до 2 января 2023 года, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля текущего года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

Напомним, ранее в Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на новогодние праздники. По словам первого замминистра транспорта РК Лукашенко, желающие могут планировать поездки для отдыха беспрепятственно.

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