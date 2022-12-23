В Симферополе 24 и 25 декабря традиционно пройдут ярмарки выходного дня

На выходных в Симферополе пройдут предновогодние с/х ярмарки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе на предстоящих выходных традиционно пройдут ярмарки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так, мероприятия, организованные МУП «Метроград», пройдут на постоянных локациях:

- в субботу на улицах Энергетиков, 2 (Грэсовский), Героев Сталинграда 8, Залесская, 97;

- в воскресенье на улице Балаклавская, 119. Республиканские ярмарочные мероприятия состоятся:

- 24 декабря на улицах Киевская, 177, Севастопольская, 80/3, Кечкеметская/ Бела Куна;

- 25 декабря на Ракетной, 10, а также в микрорайоне Каменка, улица Крымской весны, в районе дома № 31 и на конечной остановке маршрута № 14.

Напомним, в Ялте на набережной 22 декабря открылась праздничная ярмарка. Там можно купить игрушки из дерева, фетра, кожи, кондитерские изделия и новогодние украшения.

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