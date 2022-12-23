В Судакской горбольнице открыли кабинет компьютерной томографии

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Судакской городской больнице открыли кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым в своем телеграм-канале.

– В ГБУЗ РК «Судакская городская больница» открыли кабинет компьютерной томографии. Для установки дорогостоящего диагностического оборудования было возведено модульное здание, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Стоимость компьютерного томографа – 31 млн рублей, еще 14,8 млн рублей затрачено на строительство модульного кабинета. Средства выделены в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

– Теперь жители Судакского региона по назначению лечащего врача смогут пройти необходимое исследование в местной городской больнице как в плановом, так и в экстренном порядке, – отметили в пресс-службе Минздрава РК.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта. В ближайшее время в районе откроются еще три ФАПа.

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