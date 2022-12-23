В Симферополе наградили победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка- 2023»

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Детском парке Симферополя 23 декабря состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка- 2023». На конкурс было представлено более 100 работ.

Напомним, что игрушки, сделанные руками маленьких симферопольцев, будут украшать многометровую ель в Детском парке, радуя посетителей.

- Каждый год юные симферопольцы удивляют и восхищают своими великолепными работами. Хочу пожелать всем исполнения новогодних желаний, крепкого здоровья, счастья и улыбок, - сообщил замглавы администрации города крымской столицы Ислям Усеинов.

Победителям достались призы и дипломы, все остальные участники конкурса получили сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на площади Ленина открыли новогоднюю почту Деда Мороза. Еще один «почтовый домик», где можно написать письмо главному новогоднему персонажу, находится в Детском парке.

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