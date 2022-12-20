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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:31

В Симферополе на площади Ленина открыли новогоднюю почту Деда Мороза - видео

Еще один «почтовый домик», где можно написать письмо главному новогоднему персонажу, находится в Детском парке
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице на площади Ленина открыли новогоднюю почту Деда Мороза, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что еще один «почтовый домик», где можно написать письмо главному новогоднему персонажу, находится в Детском парке. Чтобы письмо гарантированно попало к получателю, необходимо указать следующий адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». В конце декабря сотрудники парка соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки.

Напомним, 19 декабря, в День памяти Святителя Николая Чудотворца, на центральной площади Симферополя зажгла свои огни главная новогодняя ель города.

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