«Гранд Сервис Экспресс» перевез поездами «Таврия» семь миллионов человек

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

«Гранд Сервис Экспресс» за все время перевез поездами «Таврия» семь миллионов человек, сообщили в пресс-службе компании перевозчика.

- Юбилейным семимиллионным пассажиром оказалась Светлана. Она прибыла в Севастополь 25 декабря поездом №7/8 из Петербурга. Светлана путешествовала вместе с мужем Валерием и двумя дочерьми - Полиной и Ксюшей, - говорится в сообщении.

Семимиллионный пассажир получил памятные подарки и сертификаты. Светлана и три члена ее семьи получили возможность совершить бесплатную поездку поездом компании туда и обратно в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в составе поезда «Таврия» Санкт-Петербург - Севастополь появились новые вагоны. Если пассажирам понравится новый дизайн, так будут выглядеть все новые вагоны составов «Таврия».

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