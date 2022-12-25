В Крыму подвели итоги предновогоднего марафона сельскохозяйственных ярмарок

С начала текущего года в регионе было проведено более 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Республике Крым подходит к концу марафон предновогодних ярмарок. Перед зимними праздниками местные сельхозпроизводители подготовили порядка 20 тонн продукции.

- Сельхозтоваропроизводители привезли почти 20 тонн овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, а также крупы, рыбу, куриные яйца, копчености и многое другое. На двух наших площадках организовано 37 торговых мест, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

С начала текущего года в регионе было проведено более 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий. Объем реализованной сельхозпродукции составил 23, 2 тысячи тонн.

Ранее КП-Крым писала, что на набережной Ялты открылась праздничная ярмарка. Там можно купить игрушки из дерева, фетра, кожи, кондитерские изделия и новогодние украшения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50