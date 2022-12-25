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НовостиОбщество25 декабря 2022 14:13

В Крыму подвели итоги предновогоднего марафона сельскохозяйственных ярмарок

Сельхозтоваропроизводители привезли почти 20 тонн овощей, фруктов, мясной и молочной продукции
Екатерина НАЗАРОВА
С начала текущего года в регионе было проведено более 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий

С начала текущего года в регионе было проведено более 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Республике Крым подходит к концу марафон предновогодних ярмарок. Перед зимними праздниками местные сельхозпроизводители подготовили порядка 20 тонн продукции.

- Сельхозтоваропроизводители привезли почти 20 тонн овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, а также крупы, рыбу, куриные яйца, копчености и многое другое. На двух наших площадках организовано 37 торговых мест, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

С начала текущего года в регионе было проведено более 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий. Объем реализованной сельхозпродукции составил 23, 2 тысячи тонн.

Ранее КП-Крым писала, что на набережной Ялты открылась праздничная ярмарка. Там можно купить игрушки из дерева, фетра, кожи, кондитерские изделия и новогодние украшения.

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