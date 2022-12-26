В Симферополе спасли мужчину, упавшего в трехметровую траншею

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Симферополе спасатели вытащили из трехметровой траншеи упавшего туда мужчину, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Дело было в минувшую субботу. В результате падения пострадавший потерял создание, также сверху на него упало ограждение.

- Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью трехколенной лестницы обеспечили доступ медицинских работников к пострадавшему для оказания первой помощи. Затем, с использованием спинального щита спасатели эвакуировали пострадавшего из траншеи в автомобиль скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Напомним, ранее в Севастополе спасли четверых мужчин, упавших в воду из перевернувшегося катера.

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