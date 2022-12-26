С 1 января в Крыму и Севастополе подорожает проезд в электричках

Фото: Южная пригородная пассажирская компания/VK

С 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе подорожает проезд в пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

– На территории Республики Крым устанавливается покилометровый тариф в размере 1,62 руб. за один километр (на уровне 2022 года); на территории города Севастополя устанавливается покилометровый тариф в размере 2,0 руб. за один километр; на территории Краснодарского края устанавливается зонный тариф в размере 44,0 руб. за одну десятикилометровую зону, – говорится в сообщении.

Так, к примеру, поездка от станции Симферополь до станции Севастополь с 1 января 2023 года обойдется в 138 рублей вместо нынешних 128. Проезд от станции Анапа до станции Керчь будет стоить уже не 481 рубль, а 511. Ознакомиться со стоимостью проезда можно на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что в Крыму появилась новая остановка электрички Симферополь – Севастополь. С 1 января 2022 года пригородные поезда будут останавливаться на 1518-ом км перед Мекензиевыми Горами.

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