В Крыму 82 класса отправили на карантин из-за ОРВИ и гриппа

В Крыму две школы закрыли на карантин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 42 школах Крыма 82 класса отправлены на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. Полностью закрыты две школы - алуштинская школа №3 и Славянская школа Раздольненского района.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава, на вынужденные каникулы ушли классы в школах Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя Феодосии, Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Сакского и Симферопольского районов.

Кроме того, в 13 детских садах республики по той же причине закрыты 22 группы (Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, Нижнегорский, Черноморский районы).

Отметим, что заболеваемость сезонными инфекциями с начала текущего месяца выросла. Так, по состоянию на 7 декабря на карантин из-за ОРВИ были закрыты всего 18 классов. Кроме того, временно не работают 27 групп в детсадах.

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