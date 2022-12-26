1 января на маршруты в Симферополе выйдет не менее 30% подвижного состава

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В период новогодних праздников в Симферополе общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 1 января на маршруты выйдет не менее 30% подвижного состава. В последующие праздничные дни количество транспорта будет увеличиваться, - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января в Крыму и Севастополе подорожает проезд в электричках. Так, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Севастополь составит 138,14 руб., от станции Анапа до станции Керчь - 511,28 руб.

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