«Крымэнерго» в четыре раза увеличило мощность подстанции «Северная» в Симферополе

Фото: пресс-служба ГУП «Крымэнерго», t.me/crimeaenergy

В Симферополе продолжается реконструкция высоковольтной подстанции «Северная». Как сообщает пресс-служба ГУП «Крымэнерго», в конце декабря завершился первый этап реконструкции, в рамках которого специалисты смонтировали два новых силовых транформатора, после чего суммарная мощность объекта увеличилась в четыре раза.

– Изменилось и внутреннее устройство подстанции: построено модульное распределительное устройство, смонтирована релейная защита и автоматика, заменены устаревшие кабельные сети, – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подстанция «Северная» является одним из ключевых элементов энергосистемы Крыма. Она обеспечивает транзит электроэнергии и снабжает электричеством 23 тысячи абонентов, включая объекты социальной инфраструктуры (медицинские и образовательные учреждения).

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2022 году к электросетям было присоединено почти 16,7 тыс. новых абонентов - на шесть тысяч больше, чем годом ранее.

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