В одном из супермаркетов Керчи нашли 39 килограммов просроченных сыра и йогурта

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В супермаркете «Пуд» в Керчи на улице Маршала Еременко обнаружили боеле 39 килограммов просроченных сыра и питьевого йогурта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

- В холодильной камере, расположенной в складском помещении предприятия на хранении, а также в холодильной витрине, расположенной в торговом зале магазина, была выявлена продукция животного происхождения с истекшими сроками годности, общим весом 39,655 килограмма (сыр в ассортименте, йогурт питьевой), - говорится в сообщении.

Продукты были уничтожены собственником путем сжигания. Кроме того, предприниматели оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее в Севастополе 11 предпринимателей уличили в продаже опасной продукции на ярмарке. Товары не имели информации о дате изготовления, сроках годности и условиях хранения.

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