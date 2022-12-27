В Крыму установили величину прожиточного минимума на 2023 год

В Крыму установили величину прожиточного минимума на год грядущий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в республике Крым составит в 2023 году 13 944 рубля. Это следует из постановления, размещенного 22 декабря на сайте Совмина РК.

- Установить величину прожиточного минимума в РК на 2023год: в расчете на душу населения - 13 944 рубля; по основным социально-демографическим группам для: трудоспособного населения - 15 199 рублей; пенсионеров -11 992 рубля; детей - 14 846 рублей, - сказано в тексте документа.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Напомним, с 1 января в Крыму и Севастополе подорожает проезд в электричках. Так, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Севастополь составит 138,14 руб., от станции Анапа до станции Керчь - 511,28 руб.

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