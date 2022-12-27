В Севастополе водитель сбил маму с 12-летней дочкой на «зебре» 27 декабря

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Рано утром 27 декабря в Севастополе в ДТП пострадали 43-летняя женщина с 12-летней дочкой.

- 74-летний водитель, управляя автомобилем Рено, в районе дома № 133 по проспекту Генерала Острякова совершил наезд на маму с дочерью, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

В результате ДТП обеих пострадавших госпитализировали с травмами. Отмечается, что наезд произошел в темное время суток при включенном искусственном освещении.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе за минувшую неделю в ДТП пострадали не менее 10 человек, в том числе и школьники, переходившие дорогу по «зебре».

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