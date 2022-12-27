В Севастополе пенсионер сбил на «зебре» 13-летнего школьника 27 декабря

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе утром 27 декабря 72-летний пенсионер за рулем легковушки сбил переходящего дорогу мальчика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- 72-летний водитель автомобиля Рено в районе дома № 30-А по улице 4-ая Бастионная совершил наезд на 13-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

В результате аварии мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.

Напомним, сегодня утром в Севастополе произошла еще одна авария: водитель сбил маму с 12-летней дочкой на «зебре», в результате чего обеих госпитализировали.

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