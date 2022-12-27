В Крыму 27 декабря выявили 33 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 27 декабря выявили 33 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 210 623. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 624 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 63 человека, выздоровевших за весь период - 203 250, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в регионе выздоровели после ковида 63 человека, за все время - 203 250. Смертей за последние 24 часа от COVID-19 не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 21 новый случай заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 151. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 53 пациента, из них 41 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 85 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму 82 класса отправили на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Полностью закрыты две школы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50