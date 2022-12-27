Аксенов: в экономику Крыма вложено более 123 млн рублей частных инвестиций

В рамках реализации инвестпроектов в Крыму планируется создание 14,5 тыс. рабочих мест. 7,2 тыс. рабочих мест уже создано Фото: Юлия АЛЕХИНА

На территории Крыма в настоящее время реализуются свыше 250 инвестпроектов. После воссоединения полуострова с Россией частные инвесторы вложили в экономику региона более 123 млрд рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В рамках этих обязательств Республике Крым передано 122 квартиры, из них 33 – в текущем году. В муниципальные образования передано 35 квартир, в том числе 13 – в этом году. Всего на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Уже вложено более 123 млрд рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что социальные обязательства инвесторов по проектам превысили 1,2 млрд рублей. В рамках реализации этих инвестпроектов в регионе планируется создание 14,5 тыс. рабочих мест. 7,2 тыс. рабочих мест уже создано.

Ранее глава Крыма сообщил, что инвесторы вложат в сферу туризма республики около 60 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов южное и западное побережье Крыма получат современные и комфортабельные места для отдыха и оздоровления. Так, в Евпатории в ближайшие 13 лет намерены построить туристический комплекс «Золотые пески России», объем инвестиций составит более 59,3 млн рублей. В комплекс войдут 4- и 5-тизвездочные гостиницы, а также объекты гостиничной инфраструктуры, благоустройства и озеленения.

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