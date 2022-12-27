За год по Крымской железной дороге было перевезено 4,9 млн тонн грузов

Фото: ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога/Tg

За уходящий 2022 год по Крымской железной дороге было перевезено 4,9 миллиона тонн грузов (более 90 тысяч вагонов). В сравнении с 2021 годом, это на 36% больше, сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

- Услугами железнодорожного транспорта воспользовалось 8,3 миллиона пассажиров, что на 33,4 % больше, чем в 2021 году: в дальнем следовании - 2,6 миллиона, в пригородном - 5,6 миллиона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за текущий год был завершен ремонт однопутного участка Симферополь - Севастополь общей протяженностью 71 километров. Также на полигоне дороги выполнен капремонт более 42 километров пути и 19 стрелочных переводов. В результате на некоторых участках увеличены составы могут ходить быстрее - до 120 километро в час.

Кроме того, на 2023 год намечена реализация таких проектов, как строительство двух переездов на станции Азовская и на 1537 километре дороги, строительство пассажирских платформ и двухпутных вставок на участке Владиславовка - Семь Колодезей.

Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» перевез поездами «Таврия» семь миллионов человек. Юбилейным семимиллионным пассажиром оказалась Светлана, которая путешествовала вместе с мужем Валерием и двумя дочерьми.

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