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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:15

В Ялте на улице Тамарлы установили новую спортивную площадку

На ней оборудовали комплекс ГТО, площадку для игры в баскетбол и футбол
Екатерина НАЗАРОВА
Слева фото площадки "до", справа - "после". Фото: Янина Павленко/Tg

Слева фото площадки "до", справа - "после". Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте по улице Тамарлы установили новую спортивную площадку на месте разрушенной старой.

- На улице Тамарлы, между домами 3 и 5, установлена многофункциональная спортивная площадка, - написала Янина Павленко в своих соцсетях.

По ее словам, на площадке оборудовали комплекс ГТО, площадку для игры в баскетбол и футбол.

Напомним, накануне в поселке Молодежное под Симферополем открыли большую детскую площадку. Местные жители уже успели ее назвать центральной в поселке.

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