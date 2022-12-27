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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:20

В крымском поселке Октябрьский открылся новый модульный центр «Мои Документы»

Прием граждан будет вестись в рабочие дни и субботу
Дмитрий Коренев
Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

27 декабря в поселке Октябрьский Красногвардейского района Крыма торжественно открыли новый многофункциональный центр «Мои Документы». Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб в своем телеграм-канале.

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

Фото: Владимир Трегуб, t.me/VladimirTregub

– Для приема граждан организована работа пяти окон обслуживания заявителей, а также оборудован сектор пользовательского сопровождения на два рабочих места. Прием граждан будет вестись в рабочие дни и субботу, также можно оформить предварительную запись, – написал Трегуб.

Ранее сообщалось, что в Судакской городской больнице открылся кабинет компьютерной томографии. Для установки дорогостоящего диагностического оборудования было возведено модульное здание.

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