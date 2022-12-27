Четыре школы и 93 класса закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты четыре школы и 93 класса.

- Закрыто четыре школы - № 1 и № 3 в Алуште, школа № 3 в Феодосии и Славянская школа в Раздольненском районе, - сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Минобразования РК.

Еще в 45 школах из-за роста заболеваемости закрыли 93 класса. В этот список попали учебные учреждение из Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Симферополя, а также Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Первомайского, Сакского и Симферопольского районов.

Кроме того, по той же причине в настоящее время закрыты 18 групп в 10 детсадах Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Феодосии и Кировского, Нижнегорского, Черноморского районов.

Напомним, в Крыму на утро 27 декабря выявили 33 новых случая COVID-19, в Севастополе - 21.

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