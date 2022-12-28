Скорость досмотра автомобилей по Крымскому мосту 29-31 декабря будет увеличена

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В период новогодних праздников, 29-31 декабря, будет увеличена скорость досмотра автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма Республики Крыма.

- В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники <...> обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря с целью увеличению скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий, - говорится в сообщении.

В настоящее время Крымской мост работает в штатном режиме. По переправе пока что пускают только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков возможно только через альтернативный наземный автодорожный маршрут или паромную переправу.

Напомним, ранее Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» - на этот раз до 2 января.

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