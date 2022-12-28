В Крыму на утро 28 декабря выявили 29 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Республики Крым на утро 28 декабря выявили 29 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 210 652. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 629 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в республике от ковида выздоровели 45 человек, с начала пандемии - 203 295. Смертей от коронавируса за последние 24 часа не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 185. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 9 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находится 57 пациентов, из них 45 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от ковида в Севастополе умер один человек в возрасте 85 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты четыре школы и 93 класса. По той же причине в настоящее время закрыты 18 групп в 10 детсадах республики.

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