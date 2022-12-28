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НовостиЗдоровье28 декабря 2022 7:10

В Крыму на утро 28 декабря выявили 29 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 34 новых заболевших
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Республики Крым на утро 28 декабря выявили 29 новых случаев COVID-19, с начала пандемии - 210 652. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 629 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в республике от ковида выздоровели 45 человек, с начала пандемии - 203 295. Смертей от коронавируса за последние 24 часа не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 185. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 9 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находится 57 пациентов, из них 45 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от ковида в Севастополе умер один человек в возрасте 85 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты четыре школы и 93 класса. По той же причине в настоящее время закрыты 18 групп в 10 детсадах республики.

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