В Севастополе 19-летний парень выкупил украденные на его глазах золотые украшения

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

В Севастополе задержан 19-летний молодой человек, выкупивший у вора золотые украшения, которые тот снял с пьяной жертвы на его глазах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ночью, в районе Артбухты, неизвестный увидел находившегося в состоянии сильного опьянения 31-летнего мужчину.

- Воспользовавшись его беспомощным состоянием незнакомец снял с него золотые перстень и нательный крест на шнурке с ювелирным замком. Это увидел 19-летний прохожий и, после короткого разговора со злоумышленником, приобрел у него украшения, добытые преступным путем, - говорится в сообщении.

Молодого человека задержали до того, как он успел распорядиться чужим имуществом. На парня завели уголовное дело, а похитителя золотых украшения сейчас ищут.

Напомним, в Крыму ждет суд двоих парней, которые украли из сейфа магазина миллион рублей и купили по машине. Деньги они украли с помощью крючка от вешалки.

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