Рождественская ярмарка пройдет в Симферополе с 5 по 7 января

В Симферополе пройдет Рождественская ярмарка Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В праздничные дни с 5 по 7 января в Симферополе в парке имени Юрия Гагарина (район скульптуры «Три грации») пройдет Рождественская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе местной горадминистрации.

Ярмарка будет работать в указанный период ежедневно с 11.00 до 21.00.

- Каждый гость ярмарки сможет окунуться в атмосферу праздника, приобрести ароматные свечи, украшения, изделия из керамики, мыло ручной работы, эксклюзивные елочные украшения и многое-многое другое, - говорится в сообщении.

Также для посетителей мероприятия проведут тематические бесплатные мастер-классы. Опытные мастера помогут изготовить и унести с собой уникальную вещь, сделанную своими руками.

Ранее сообщалось, что как к Новому году украсили Детский парк Симферополя. Отсутствие снега удачно компенсировали тематическими декорациями и фотозонами.

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