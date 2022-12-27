Зимняя сказка без снега: как к Новому году украсили Детский парк Симферополя

Улицы еще не замело, но дети с не меньшим восторгом встречают сказочных персонажей. Фото: МБУК "Парки столицы"/Tg

Некоторые регионы России уже занесло снегом, но Крым, как известно, теплый регион, куда зима не торопится приходить. Настоящая снежная сказка пока так и не наступила, хотя морозный по вечерам ветер разносит по улицам запах грядущих торжеств.

Создать новогоднюю атмосферу на полуострове получается с помощью тематических украшений и декораций. Порой одной елки недостаточно, но в Детском парке Симферополя - столице Крыма, ребятня может порадоваться еще кое-чему...

Вот такой в меру упитанный и улыбчивый снеговик встречает посетителей у входа в мир детской мечты.

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

Конечно, хозяйка в парке - зеленая красотка, украшенная игрушками юных симферопольцев. Как в зимнюю шаль пушистая укуталась в новогодние гирлянды, а во лбу - звезда.

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

В конце прошлой недели маленькие креативщики получили в награду за свои труды сладости. Авторов наиболее необычных и талантливых работ удостоили призов и дипломов. Все игрушки теперь можно воочию увидеть, посетив парк.

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

Также в парке установлены несколько тематических фотозон.

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

Кстати, предновогодняя неделя в Крыму будет дождливой, но теплой. Вместо сапог для прогулки по парку лучше приготовить зонт...

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

Ну и, конечно же, если вы идете с детьми, не забывайте, что в Детском парке теперь работает новогодняя почта Деда Мороза. Вот в такой домик-ящичек можно опустить письмо с заветным желанием и загадать под бой курантов, чтобы оно обязательно сбылось.

Фото: МБУК Парки столицы/Tg

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