В Крыму начали курсировать традиционные новогодние троллейбусы

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
С 27 декабря и до окончания рождественских праздников традиционные новогодние троллейбусы будут ходить по маршрутам в Симферополе, Алуште и Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».
Так, в крымской столице праздничный троллейбус курсирует по всем маршрутам предприятия. В Алуште троллейбус будет ходить по маршруту №2 «Троллейбусная станция - Профессорский уголок». По Ялте новогодний троллейбус можно будет встретить на маршруте №1 «Троллейбусная станция - Красноармейское».
- Надеюсь, что наш новогодний транспорт и сувениры, которые будут раздавятся в салонах данных троллейбусов, принесут хорошие эмоции нашим пассажирам и добавят новогоднего настроения, - рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.
Напомним, в Севастополе и в Симферополе изменится график общественного транспорта в новогодние праздники. Троллейбусы и некоторые автобусы будут работать по расписанию выходного дня.
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