В Крыму на 16% снизилась смертность

Зампредседателя Совета министров РК Елена Романовская сообщила о снижении смертности в Крыму на 16%. Фото: rk.gov.ru

Смертность в Республике Крым за 10 месяцев текущего года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании межведомственной комиссии сообщила зампредседателя Совета министров РК Елена Романовская, передает пресс-служба правительства РК.

За январь-октябрь 2022 года показатель смертности в Крыму составил 15,2 на тысячу населения. Смертность от болезней системы кровообращения продолжает занимать лидирующие позиции, при этом число смертей по этой причине в Крыму снизилось на 19,6%.

Самой эффективной мерой по снижению общей смертности остается профилактика заболеваний в виде профосмотров и диспансерного наблюдения.

– За 11 месяцев 2022 года профилактическими мероприятиями в республике было охвачено 568 678 человек взрослого и детского населения. По итогам профмероприятий было выявлено впервые 46 465 случаев неинфекционных заболеваний, – рассказала Романовская.

Минздраву Крыма и главарачам медорганизаций поручено продолжить профилактические мероприятия с обязательным охватом граждан, долгое время не посещавших лечебные учреждения.

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