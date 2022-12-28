В Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли еще две школы с 28 декабря

На карантин в Крыму закрыли шесть школ и 83 класса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли шесть школ и 83 класса. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве образования республики.

- Закрыто шесть школ: четыре в Алуште (МОУ «Школа 1», МОУ «Школа 3, МОУ «Школа 2», МОУ «Школа-коллегиум»), одна в Феодосии (МБОУ «Школа 3») и одна в Раздольненском районе (МБОУ «Славянская школа»),- сообщили в Минобразования.

Кроме того, в 36 школах на карантин закрыты 83 класса. В этом списке учебные заведения в Алуште, Армянске, Керчи, Симферополе, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Сакском и Симферопольском районах.

По той же причине закрыты 19 групп в одиннадцати детских садах Алушты, Керчи, Судака, Феодосии, Кировского, Нижнегорского и Черноморского районов.

Напомним, 27 декабря сообщалось о карантине в четырех школах и 93 классах в Крыму.

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