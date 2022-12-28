Двоих крымчан оштрафовали на 65 тысяч рублей за песни украинских националистов

Постановления в законную силу не вступили Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировский районный суд вынес приговор троим жителям села Золотое Поле за публичную дискредитацию армии РФ.

- Судом установлено, что 11 декабря 2022 года в вечернее время суток около местного магазина трое молодых людей слушали и громко пели песни украинских националистов, - говорится в сообщении.

Правонарушителям назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11, 12 и 13 суток, кроме того двоим из них назначены административные штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.

Ранее жителя Крыма оштрафовали на 15 тысяч рублей за повторный запуск квадрокоптера. Использовать беспилотные воздушные суда на всей территории Республики Крым на время проведения СВО запрщено.

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