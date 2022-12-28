На ремонт дорог в Керчи в этом году потратили около 1 миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Керчи отремонтируют улицы Кирова, Свердлова и Вокзальное шоссе. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

– На сегодняшний день продолжаются ремонтные работы в центре города. Новое асфальтовое покрытие появилось на ул. Козлова, ул. Карла Маркса, ул. Шлагбаумской и ул. Пирогова. Произведено фрезерование дорожного полотна по ул. Маршала Еременко. В 2023 году будут отремонтированы самые протяженные улицы города – это Кирова, Свердлова, а также Вокзальное шоссе, – написал он в своем телеграм-канале.

Брусаков отметил, что в текущем году в городе заасфальтировано порядка 54,5 км дорог, грейдировано более 100 км.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Керчи в этом году потратили около 1 миллиарда рублей. На 2023 год запланирован такой же объем работ

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