Глава Крыма раскритиковал состояние центра Джанкоя

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах Первомайского района выразил недовольство состоянием центра Джанкоя.

– Стыдно проезжать по Джанкою, по центральной проездной улице. Регулярно проезжаю. Позорище, начиная от порубки сухостоя. Не говорю уже о вывозе мусора, покоса травы. Кто мешает сухостой порубить? Зелени нет, грязище, сорняк растет, дикие кусты, – сказал глава республики.

Напомним, ранее Аксенов поставил ультиматум отстающим в озеленении главам муниципалитетов. Все руководители муниципалитетов, которые не достигнут целевого показателя по обработке открытого грунта и озеленению, должны уволиться.

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