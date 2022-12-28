Школьники Евпатории смогут бесплатно ездить на трамвае

Школьники Евпатории смогут бесплатно ездить на городском трамвае Фото: Евгений СТОЯНОВ

С 10 января и до конца учебного года школьники Евпатории смогут бесплатно ездить на городском трамвае. Об этом сообщил врио главы администрации города Александр Лоскутов.

– С 10 января до окончания учебного года предоставим право бесплатного проезда всем школьникам города, с 1 по 11 класс, на нашем городском трамвае. Соответствующее распоряжение о такой форме социальной поддержки горожан Трамвайному управлению и управлению образования я уже подписал, – сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Евпатории более 13 000 школьников, а значит, это решение затронет каждую вторую семью.

Напомним, 21 декабря Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость проезда может увеличиться на 5 рублей: при оплате картой стоимость проезда составит 25 рублей, наличными - 30 рублей. На пригородном сообщении цена повысится на 2,65 рубля.

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