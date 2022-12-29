Выплаты на поддержку работников туротрасли Крыма получили 1 747 предприятий и предпринимателей

Выплаты по мерам поддержки, направленные на сохранение трудовых коллективов в туристической отрасли Крыма, осуществлены в полном объеме Фото: Даниил ОПАРИН

Выплаты по мерам поддержки, направленные на сохранение трудовых коллективов в туристической отрасли Крыма, осуществлены в полном объеме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Выплаты получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей из расчета 2 МРОТ на каждого сотрудника, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, прием заявок для получения адресных мер поддержки туротрасли Крыма, направленных на сохранение коллективов, стартовал в начале декабря. На предоставление мер господдержки предприятиям, занятым в турсфере по основному виду деятельности согласно ОКВЭД, правительство РФ в текущем году выделило региону около 1,5 млрд рублей. Как и предполагалось, субсидии получили не менее 1,5 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что крымчанам досрочно выплатят пенсии и пособия в связи с новогодними праздниками. Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 числа, через кредитные организации будет произведена 29 декабря 2022 года.

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