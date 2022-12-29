В Симферополе снесут еще 19 незаконных объектов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Принято решение о демонтаже 19 незаконных объектов в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Принято решение о демонтаже или приведении в соответствие 19 объектов: 8 капитальных и 11 нестационарных, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в Симферополе было принято решение о сносе трех шлагбаумов, 19 гаражей и нескольких хозяйственных построек. Эти объекты также были размещены незаконно

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