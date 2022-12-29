В Симферополе водитель насмерть сбил 64-летнего пешехода 29 декабря

Фото: пресс-служба МВД по РК

Утром 29 декабря в Симферополе водитель легковушки насмерть сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу не по « зебре». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 07.20 на улице Севастопольской.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- 26-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Equus», двигаясь со стороны ул. 1-й Конной Армии в направлении улицы Кара-Дениз, совершил наезд на 64-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля не в установленном для этого месте, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход смертельно травмирован.

Напомним, в ночь на 29 декабря в Алуште в страшном ДТП погибли четрые человека. Водитель не справился с управленим и влетел в дерево. В результате легковушка превратилась в груду металла.

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