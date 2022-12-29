На развитие энергетической системы Крыма в 2023 году направят свыше 4 млрд рублей

В 2023 году Крым получит более 4 млрд рублей на развитие энергетической системы республики
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В 2023 году Крым получит более 4 млрд рублей на развитие энергетической системы республики. Об этом рассказал журналистам министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь, передает ТАСС.
– На следующий год бюджет заложен на сумму более чем 4 млрд рублей на модернизацию, реконструкцию объектов и нового строительства, – завил министр.
По его словам, средства на эти цели будут выделены из федерального и регионального бюджетов, а также в рамках бюджетно-инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго».
Ранее в Минэнерго объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и остальной части России. По словам замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, благодаря мероприятиям по сетевому строительству есть возможность обеспечить независимое энергоснабжение новых российских регионов.
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