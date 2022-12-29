В Минэнерго объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и остальной части РФ

Объединение энергосистем Крыма и остальной части России полностью завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объединение энергосистем Крыма и остальной части России полностью завершено. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, передает ТАСС.

– Достаточно большие средства финансовые федеральный бюджет вкладывает в развитие энергосистемы Республики Крым. Можно уже сейчас говорить, что полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части Российской Федерации завершена, – заявил Грабчак на совещании с открытия трех подстанций в Крыму, которое проходило в режиме видеоконференции.

Он добавил, что благодаря мероприятиям по сетевому строительству возможно обеспечить независимое энергоснабжение новых российских территорий.

Напомним, с 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ АО «КРЫМТЭЦ», направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей, об этом сообщала пресс-служба компании

Ранее сообщалось, что «Крымэнерго» в четыре раза увеличило мощность подстанции «Северная» в Симферополе. Подстанция снабжает электричеством 23 тысячи абонентов и является одним из ключевых элементов в энергосистеме Крыма.

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