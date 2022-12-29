Новой главой администрации Евпатории стала Елена Демидова

Демидова Елена Михайловна. Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

Елена Демидова, которая является директором 17-й средней школы, стала главой администрации города Евпатории.

Как передает «Крым 24», соответствующее решение было принято на 64-й очередной сессии Евпаторийского городского совета 29 декабря.

В конкурсе на замещение должности главы участвовали два кандидата - Ольга Сопко и Елена Демидова. Кандидатуру еще одного кандидата, Вадима Порошина, сняли с конкурса, так как он не явился.

Напомним, врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов отказался возглавить администрацию города.

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