ВЦИОМ: 85% россиян считают снятие водной блокады с Крыма самым значимым событием СВО

Для 85% россиян самым значимым событием специальной военной операции является снятие водной блокады Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для 85% россиян самым значимым событием специальной военной операции является снятие водной блокады Крыма. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, величина группы абсолютной поддержки этого события составила 85%, индекс значимости - 83 пункта, индекс отношения - 86.

Следующим по значимости событием СВО россияне считают освобождение территории Луганской народной республики и значительной части территории Донецкой народной республики - 80%, индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт.

Для 79% респондентов значимым и одобряемым событием стала поддержка солдат и офицеров населением (индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт).

Ранее премьер Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в июне-июле 2023 года в республике планируют начать выдачу участков ветеранам специальной военной операции. По его словам, планируется выделить 180 млн рублей, чтобы подтянуть к участкам электросети, построить дороги и подвести воду.

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