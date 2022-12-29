Гоцанюк: в Крыму летом 2023 года планируют начать выдачу участков ветеранам СВО

Летом 2023 года в Крыму планируют начать выдачу участков участникам специальной военной операции Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Летом 2023 года в Крыму планируют начать выдачу участков участникам специальной военной операции, на проведение коммуникаций к участкам выделено 180 млн рублей. Об этом рассказал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

– Глава республики поставил задачу, чтобы земельные участки были не пустые, а уже были проведены коммуникации, чтобы к этим земельным участкам, когда они будут выделяться, были подтянуты как сети водообеспечения, так и сети электроэнергии. На сегодняшний день мы выделяем порядка 180 млн рублей, чтобы подтянуть электросети, построить дороги к этим земельным участкам и подвести воду. Полагаю, что в июне-июле сможем выдавать эти земельные участки, – рассказал Гоцанюк.

Напомним, президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья бесплатно предоставлять земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Согласно распоряжению «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей», участки будут выделяться военнослужащим, представленных к госнаградам за заслуги в ходе участия в СВО, а также семьям погибших бойцов.

Еще в середине декабря депутаты Госсовета Крыма внесли изменения в республиканский закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный участок земли, был дополнен участниками специальной военной операции.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50