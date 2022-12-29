В Крыму утвердили порядок учета участников СВО для предоставления земельных участков

В Крыму утвердили порядок учета участников специальной военной операции для предоставления земельных участков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму утвердили порядок учета участников специальной военной операции для предоставления земельных участков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Порядком установлен список необходимых документов, а также способы их подачи военнослужащим или членами его семьи. Прием документов будет осуществляться администрациями городских округов, городских и сельских поселений, на территории которых были зарегистрированы по месту жительства военнослужащие по состоянию на 24 февраля 2022 года, – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что членам семьи бойца придется предоставить больше документов, в том числе им необходимо подтвердить родство с участником специальной военной операции.

Ранее премьер Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в июне-июле 2023 года в республике планируют начать выдачу участков ветеранам специальной военной операции. По его словам, планируется выделить 180 млн рублей, чтобы подтянуть к участкам электросети, построить дороги и подвести воду.

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