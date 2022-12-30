В Крыму запустили три новые электроподстанции: «Алупка», «Дарсан» и «Миндальная»

Фото: Крымэнергоинформ/Tg

В Крыму ввели в эксплуатацию три новые электроподстанции в рамках госпрограммы «‎Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Они обеспечат надежность электроснабжения и более высокое качество электроэнергии на ЮБК.

- Запуск новых электроподстанций 110 кВ Алупка, Дарсан и Миндальная позволяет повысить надежность электропотребителей, например, от перепадов напряжения, - сообщил гендиректор АО «‎Крымэнерго» Алексей Гончаров.

Ранее сообщалось, что на развитие энергетической системы Крыма в 2023 году направят свыше четырех миллиардов рублей. Средства на эти цели будут выделены из федерального и регионального бюджетов, а также в рамках бюджетно-инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго».

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