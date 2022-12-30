Более 16 тысяч ярмарок в Крыму было проведено за уходящий 2022 год

С 16 по 22 декабря 2022 года в муниципалитетах было организовано и проведено 264 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятия Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала текущего года в Крыму было проведено порядка 16 тысяч ярмарок, не менее 13 тысяч из которых - сельскохозяйственные. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк со ссылкой на данные Минсельхоза республики.

Он отметил, что объем реализованной агропродукции составил более 23 тысяч тонн.

- С 16 по 22 декабря 2022 года в муниципалитетах было организовано и проведено: 264 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятия, задействовано больше двух тысяч ярмарочных мест, реализовано более 435 тонн сельскохозпродукции и продуктов ее переработки, приняли участие 1747 сельхозтоваропроизводителя, - написал Гоцанюк в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что в Симферополе пройдет рождественская ярмарка с 5 по 7 января. Она будет работать в указанный период ежедневно с 11.00 до 21.00. На ней можно будет приобрести ароматные свечи, украшения, изделия из керамики, мыло ручной работы, эксклюзивные елочные украшения и многое-многое другое.

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