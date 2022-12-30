Новую скоростную дорогу построят из Крыма до Ростова-на-Дону

Трассу Симферополь - Ростов начнут строить в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую автостраду, которая соедини Крым и Ростов-на-Дону, построят в 2023 году. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

- Мы все знаем, что дороги - это кровеносные сосуды экономики. Поэтому в Российской Федерации будет построена автострада «Джанкой-Ростов», которая соединит автостраду «Таврида» в Крыму с материковой Россией, - сообщил Сальдо.

По его словам, качество автострады не будет уступать «Тавриде». Проектно-изыскательские уже начаты.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года начнется строительство трассы Симферополь - Ростов. Она будет проходить по территории Запорожской области. Согласно проекту, трасса будет четырехполосной.

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