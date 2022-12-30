Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался об экономических показателях в этом году

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В 2022 году в Крыму удалось не допустить серьезного падения экономики: годовое снижение объема валового регионального продукта (ВРП) составит лишь 0,5%, что в пять раз меньше, чем в целом по России.

- Уровень безработицы по итогам года снизился в 1,7 раза, до 3,9%. Таким образом, республика вышла на среднероссийские показатели занятости населения, - написал в своем Tg-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, количество актуальных вакансий в регионе в 2,8 раза больше количества безработных. В настоящее время на рынке труда более 19 тысяч предложений.

Ранее глава Крыма сообщил, что в экономику Крыма вложено более 123 миллиардов рублей частных инвестиций. Сейчас на территории республики реализуется 254 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 388,4 миллиарда рублей.

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