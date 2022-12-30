На подходах к Крымскому мосту увеличено количество постов досмотра

Движение по Крымскому мосту по состоянию на 30 декабря работает в штатном режиме Фото: Виталий ПАРУБОВ

На подходах к Крымскому мосту было увеличено количество постов досмотра в связи с возросшим потоком транспорта и перевозимого в нем багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- В связи с этим ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым, - говорится в сообщении.

Отметим, что движение по Крымскому мосту по состоянию на 30 декабря работает в штатном режиме. Ограничений на проезд по переправе в период зимних праздников не планируется.

В то же время штатно продолжает работать Керченская паромная переправа. Штормовых предупреждений на 30 декабря по проливу нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50