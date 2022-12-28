Работа Крымского моста в новогодние праздники: правила проезда и советы водителям

Водителям стоит заранее подготовить все необходимые документы, так как на мосту осуществляется досмотр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год - праздник, который нужно провести с самыми близкими людьми. Не у всех любимые живут рядом, поэтому некоторые крымчане и жители материка планируют навестить друзей и родственников в других городах. Актуальным вопросом в этом деле, разумеется, остается работа Крымского моста.

Главный символ присоединения полуострова к России уже восстановили после октябрьского ЧП, однако, работы все еще продолжаются.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны объекта инфраструктуры повалил густой черный дым. Причиной инцидента оказалась фура, начиненная взрывчаткой. К сожалению, происшествие унесло жизни троих человек. Президент России Владимир Путин позже назвал ситуацию на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что авторы, исполнители и заказчики террористического акта - спецслужбы Украины.

«Комсомолка» узнала, как будет работать Крымский мост в новогодние праздники и что нужно знать перед тем, как планировать поездку.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ КРЫМСКИЙ МОСТ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

В новогодние праздники мост будет функционировать в штатном режиме, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно. Как «КП-Крым» сообщили в Минкурортов республики, о временной приостановке движения всегда сообщается заранее.

Актуальная информация публикуется на официальном сайте ФКУ Упрдор «Тамань», а также по телефону горячей линии Министерства курортов и туризма Крыма 8 (800) 511-80-18.

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

Из соображений безопасности, на подходах к мосту осуществляется досмотр. Поэтому любой водитель должен быть к этому готов, а значит, планировать поездки нужно заранее. Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе Минкурортов, перед пересечением Крымского моста необходимо подготовить все документы и упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить - это укорит процесс досмотра.

- Легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает время досмотра, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и досмотр проходит значительно быстрее, - подчеркнули в Минкурортов.

С 29 по 31 декабря скорость досмотра увеличат. Это связано с возможным увеличением автомобильного трафика.

Отмечается, что после прохождения досмотра, проехать по Крымскому мосту можно за 20 минут.

В министерстве также напоминают, что сейчас через Крымский мост могут проехать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков и фур осуществляется через Керченскую паромную переправу, а также по сухопутному коридору через новые регионы России.

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