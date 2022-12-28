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Общество28 декабря 2022 8:50

Работа Крымского моста в новогодние праздники: правила проезда и советы водителям

Крымский мост будет работать в штатном режиме в новогодние праздники
Авторы (2):
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сергей ЗАКАМАЛДИН
Водителям стоит заранее подготовить все необходимые документы, так как на мосту осуществляется досмотр

Водителям стоит заранее подготовить все необходимые документы, так как на мосту осуществляется досмотр

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год - праздник, который нужно провести с самыми близкими людьми. Не у всех любимые живут рядом, поэтому некоторые крымчане и жители материка планируют навестить друзей и родственников в других городах. Актуальным вопросом в этом деле, разумеется, остается работа Крымского моста.

Главный символ присоединения полуострова к России уже восстановили после октябрьского ЧП, однако, работы все еще продолжаются.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны объекта инфраструктуры повалил густой черный дым. Причиной инцидента оказалась фура, начиненная взрывчаткой. К сожалению, происшествие унесло жизни троих человек. Президент России Владимир Путин позже назвал ситуацию на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что авторы, исполнители и заказчики террористического акта - спецслужбы Украины.

«Комсомолка» узнала, как будет работать Крымский мост в новогодние праздники и что нужно знать перед тем, как планировать поездку.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ КРЫМСКИЙ МОСТ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

В новогодние праздники мост будет функционировать в штатном режиме, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно. Как «КП-Крым» сообщили в Минкурортов республики, о временной приостановке движения всегда сообщается заранее.

Актуальная информация публикуется на официальном сайте ФКУ Упрдор «Тамань», а также по телефону горячей линии Министерства курортов и туризма Крыма 8 (800) 511-80-18.

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ-2023

Из соображений безопасности, на подходах к мосту осуществляется досмотр. Поэтому любой водитель должен быть к этому готов, а значит, планировать поездки нужно заранее. Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе Минкурортов, перед пересечением Крымского моста необходимо подготовить все документы и упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить - это укорит процесс досмотра.

- Легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает время досмотра, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и досмотр проходит значительно быстрее, - подчеркнули в Минкурортов.

С 29 по 31 декабря скорость досмотра увеличат. Это связано с возможным увеличением автомобильного трафика.

Отмечается, что после прохождения досмотра, проехать по Крымскому мосту можно за 20 минут.

В министерстве также напоминают, что сейчас через Крымский мост могут проехать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков и фур осуществляется через Керченскую паромную переправу, а также по сухопутному коридору через новые регионы России.

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